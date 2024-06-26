سعر ومواصفات Huawei MatePad 11.5 S: الجهاز اللوحي الذي يعيد تعريف الإبداع والأداء

يُعتبر Huawei MatePad 11.5 S أحدث إضافة مبهرة لعائلة الأجهزة اللوحية من هواوي، وهو يجمع بين الأناقة والقوة والابتكار، مع شاشته المتطورة ومعالجه القوي، يُعد هذا الجهاز خيارًا مثاليًا للمحترفين والطلاب على حد سواء الذين يبحثون عن جهاز يمكنهم من الإنجاز والإبداع أينما كانوا.

مواصفات Huawei MatePad 11.5 S

قبل الغوص في تفاصيل الجهاز، دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه هذا الجهاز اللوحي الفريد من نوعه.

الشاشة 11.5 بوصة، TFT LCD، 144 هرتز، 2.8K المعالج Kirin 9000WE الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت التخزين الداخلي 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية 13 ميجابكسل البطارية 8800 مللي أمبير، شحن سريع 22.5 واط السعر 325 دولار

مميزات Huawei MatePad 11.5 S

في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا، يبرز Huawei MatePad 11.5 S كجهاز لوحي متكامل.

شاشة PaperMatte فائقة الوضوح ومريحة للعين. قلم M-Pencil المدعوم بتقنية NearLin. لوحة مفاتيح قابلة للفصل. معدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز. دقة عالية تبلغ 2.8K . تصميم أنيق بسُمك 6.2 ملم ووزن 510 جم. مجموعة ألوان P3. دعم الشحن السريع . أربع سماعات ستيريو . نظام التشغيل Harmony OS 4.2 .

عيوب الهاتف

لا يدعم GPRS وEDGE. لا يدعم نوع الشريحة. لا يدعم الذاكرة الخارجية . لا يدعم فلاش للكاميرا . لا يدعم منفذ 3.5mm . لا يدعم راديو FM . لا يدعم تقنية NFC . المعالج ليس الأقوى في فئته .

في الختام، يُعد Huawei MatePad 11.5 S جهازًا لوحيًا متميزًا يقدم تجربة مستخدم رائعة مع شاشته العالية الدقة ومعدل التحديث العالي، ومجموعة متنوعة من المميزات التي تدعم الإبداع والإنتاجية، ومع ذلك، قد يجد بعض المستخدمين أن هناك بعض القيود، مثل عدم دعم بعض التقنيات الأساسية والمعالج الذي قد لا يكون الأفضل في فئته. ولكن بالنظر إلى السعر، يظل الجهاز خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن جودة وأداء متميزين.