تعرف علي خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة مساند وموعد تطبيق القرار

مع اقتراب تفعيل النظام الجديد الذي يلزم بتحويل أجور العمالة المنزلية عن طريق المحافظ الإلكترونية، تتصاعد وتيرة البحث عن الخطوات الواجبة لإتمام هذا التحول الرقمي عبر منصة مساند، يعد هذا الإجراء خطوة بارزة ضمن سلسلة مبادرات لتحسين تنظيم قطاع العمالة المنزلية وحماية حقوق كل من العمال وأرباب العمل، نقدم لكم فيما يلي دليلا متكاملا يسهل عليكم فهم وتطبيق هذه الإجراءات بأقصى درجات السلاسة والوضوح.

خطوات تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة مساند

لضمان تحويل سلس لرواتب العمالة المنزلية إلى النظام الرقمي الجديد، من الضروري إتباع مجموعة من الخطوات المدروسة بعناية عبر منصة مساند، والتي نستعرضها بالتفصيل كما يلي:

ابدأ بتسجيل رقم هاتف محمول فريد مرتبط بشكل مباشر بإقامة العاملة المنزلية، هذا الإجراء يعزز من كفاءة عملية التحويل ويقوي الرابط بين العاملة وحسابها البنكي. قم بتنزيل التطبيق المخصص للمحافظ الرقمية على هاتف العاملة المحمول، لتمكينها من التحكم الكامل والسهل في تدبير شؤونها المالية ومستحقاتها بأمان. عبر التطبيق، انتقل إلى قسم الرواتب المستحقة، ومن ثم حدد العامل أو العاملة المستهدفة لإتمام عملية تحويل الراتب بدقة ويسر.

قنوات دفع رواتب العمالة المنزلية

يعتبر برنامج مساند رائدا في تبني التقنيات الرقمية، حيث يشجع بقوة على استخدام خاصية تحويل رواتب العمالة المنزلية المدمجة في التطبيقات الإلكترونية، كوسيلة فعالة لضمان توثيق المعاملات المالية، حيث يمكن لأرباب العمل الاستفادة من هذه الخاصية لإجراء عمليات تحويل الرواتب بكل يسر وأمان، معتمدين على البيانات الدقيقة للعمالة المنزلية، مما يضمن الدقة والشرعية في تسجيل هذه العمليات، ومن المقرر أن تستمر إمكانية إجراء التحويلات المالية عبر الوسائل المصادق عليها من قبل منصة مساند، بما في ذلك خدمات مثل إس تي سي باي ويور باي، وذلك حتى تاريخ الأول من يوليو لعام 2024.