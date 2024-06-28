ببيضة وعلبة زبادي.. طريقة تحضير فطيرة الزبادي الهشة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة!!

تحضير فطائر الزبادي الهشة في الطاسة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، تعتبر فطائر الزبادي من الطرق السهلة والبسيطة التي تتكون من مجموعة من العناصر الغذائية التي تميز هذه الوصفة، كما أنها ليست مقيدة بمواعيد الأكل، فيمكن تناولها في أي وقت من اليوم الفطار والغداء وايضا العشاء كما يمكن تناولها كوجبة غير رئيسية، ويمكن أيضًا تحضيرها عند الخروج للنزهة أو الرحلة بدلاً من شراء الوجبات الغير صحية لذا فمن الأفضل تحضير الوجبات الخفيفة في المنزل.

مكونات وصفة فطائر الزبادي الهشة

1 كوب ماء دافئ.

1/2 كيلو دقيق.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملاعق كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

125 جرام زبادي طبيعي.

جوز هند مبشور.

مربى للدهن.

طريقة تحضير فطائر الزبادي الهشة في المنزل