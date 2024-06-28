ببيضة وعلبة زبادي.. طريقة تحضير فطيرة الزبادي الهشة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة!!

تحضير فطائر الزبادي الهشة في الطاسة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، تعتبر فطائر الزبادي من الطرق السهلة والبسيطة التي تتكون من مجموعة من العناصر الغذائية التي تميز هذه الوصفة، كما أنها ليست مقيدة بمواعيد الأكل، فيمكن تناولها في أي وقت من اليوم الفطار والغداء وايضا العشاء كما يمكن تناولها كوجبة غير رئيسية، ويمكن أيضًا تحضيرها عند الخروج للنزهة أو الرحلة بدلاً من شراء الوجبات الغير صحية لذا فمن الأفضل تحضير الوجبات الخفيفة في المنزل.
مكونات وصفة فطائر الزبادي الهشة
- 1 كوب ماء دافئ.
- 1/2 كيلو دقيق.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 2 ملاعق كبيرة زيت.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 125 جرام زبادي طبيعي.
- جوز هند مبشور.
- مربى للدهن.
طريقة تحضير فطائر الزبادي الهشة في المنزل
- أولاً: في إناء عميق، ضعي الماء الدافئ، ثم أضيفي السكر والخميرة، ثم قومي بالتقليب جيدًا.
- ثانيا: أضيفي الزيت، الزبادي، والبيض، واخلطي المكونات جيدًا.
- ثالثا: أضيفي الدقيق والبيكنج بودر، واعجني المكونات حتى تصبح العجينة متماسكة وسميكة.
- رابعاً: أضيفي الزبدة، واعجني جيدًا حتى تتجانس العجينة.
- خامساً: لا تحتاج العجينة للتخمير، افرديها بسمك مناسب على سطح رش بالدقيق، ثم قطعيها بالشكل المرغوب.
- سادساً: في مقلاة بها زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة، قلي الفطائر حتى تصبح ذهبية اللون على كلا الجانبين.
- سابعاً: انقلي الفطائر إلى ورق مطبخ واتركيها لتصفى من الزيت الزائد.
- ثامناً: قومي بدهن الفطائر بالمربى ثم غمسيها في جوز الهند المبشور.