موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة بنسبة 15% وأماكن الصرف

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة، التي ينتظرها الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بداية من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أماكن صرف معاشات يوليو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، والذي سوف يكون في يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، في جميع منافذ البريد المصري والهيئة القومية للتأمينات وماكينات الـATM وفروع البنوك المصرية، وشددت وزارة التضامن الإجتماعي على المواطنين الالتزام بالاحتياطات الاحترازية، وتجنب التكدس والازدحام في المكاتب والهيئات الحكومية خاصة في الأجواء الحارة التي تضرب البلاد خلال الآونة الأخيرة.

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة صرف معاشات شهر يوليو 2024، واعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها وألأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في الشهر المقبل، وأن الزيادة المقررة لهذا الشهر تم صرفها في مارس الماضي بناء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة المواطن المصري في ظل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأصحاب المعاشات الإستعلام عن مستحقاتهم من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة وإليكم الخطوات ….

رابط الاستعلام عن معاشات يوليو 2024