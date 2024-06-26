Season 2 الحلقة الأولى حصريا.. الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر الجزائرية HD

مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي من المسلسلات التاريخية التي عرضت هذا الموسم على التلفزيون التركي وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وعلى مدار ثمانية وعشرون حلقة جذب المسلسل ملايين المتابعين الذين يتساءلون عن قصة هذا البطل المسلم العظيم الذي نجح في انتزاع مدينة القدس من أيدي الصليبيين الذي استعمروها لسنوات ويرغبون في معرفة تفاصيل الصراعات التي خاضها في سبيل تحرير هذه الارض المقدسة، وقد توقفت حلقات المسلسل الاسبوع الماضي ليتم الاعلان عن نهاية الموسم الاول من المسلسل وبدء موسم جديد قريبا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر الجزائرية

القائد المسلم صلاح الدين الايوبي الذي يهتم ملايين العرب والمسلمين بمعرفة تاريخه ونشأته وصفاته والمقومات التي امتلكها وساعدته على تحرير مدينة القدس هذه المدينة التي تحظى بمكانة خاصة عند المسلمين، نجح المسلسل التاريخي التركي فاتح القدس صلاح الدين الايوبي في عرض قصته في إطار درامي مشوق وجذاب حيث تضمنت الحلقات أحداث مثيرة على الدوام جعلت المشاهد لا يفقد شغفه أو يشعر بالملل ويتوقف عن متابعة الاحداث، ولكن تفاجيء المتابعون الاسبوع الماضي بعدم عرض الحلقة الجديدة رقم تسع وعشرون وذلك بسبب انتهاء الجزء الاول من المسلسل مع بداية الموسم الصيفي في تركيا على أن يتم استكمال تصوير الجزء الثاني من المسلسل في شهر أغسطس او سبتمبر المقبلين.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

يمكن لمتابعي مسلسل صلاح الدين الايوبي مشاهدة حلقات الموسم الثاني مترجمة عبر مواقع اراب سيد وفيديو لاروزا وغيرهم، كما تقوم قناة الفجر الفضائية بعرض حلقة جديدة من المسلسل اسبوعيا.