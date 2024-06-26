تحميل تطبيق معاشي مصرف الوحدة Maashi app مجانا للأندرويد والآيفون آخر إصدار وتابع كل حساباتك بسهولة تامة

عند ظهور التكنولوجيا ومواكبة جميع تطوراتها أصبحت هي الرائدة في هذا العصر، فمن خلالها يمكن إتمام كافة المعاملات التي تريدها، حيث قامت جميع البنوك الآن بمجارة ذلك وأطلقت مواقع الإلكترونية مع تطبيقات متوفرة بالمجان عبر المتجر الخاص بالنظام الهاتف، ولذلك قابلت منصات البحث عدد كبير جداً من الأشخاص التي ترغب في معرفة خطوات تحميل تطبيق معاشي 2024 وماهي مميزاته والخدمات التي يقوم بتقديمها؟ وسيتم ذكر في الفقرات القادمة.

تحميل تطبيق معاشي

لكي تتمكن من تحميل تطبيق معاشي التابع لمصرف الوحدة، فهو يحتوي على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود فريق عمل يقوم على تحسين جودة التطبيق، ولمعرفة طريقة التنزيل تابعوا التالي:

في بداية الأمر يجب على الفرد أن يقوم بالذهاب إلى متجر الهاتف الخليوي.

على حسب النظام الخاص بك سواء أكان (أندرويد أو آيفون).

بعدها قم بتدوين اسم {التطبيق معاشي} في عنوان البحث إضغط على علامة العدسة.

سيظهر أمامك التطبيق، قم بتحميله على الجهاز، وبعد الانتهاء من هذا قم بدخول إليه.

وأنقر على “إنشاء حساب جديد”، قم بتعبئة النموذج الذي أمامك بالمعلومات.

والتي تتمثل في (الاسم/ ورقم الهاتف/ والبريد الإلكتروني/ مع الحساب البنكي الخاص بك).

وبالإضافة إلى كل ذلك وضع الهوية والوطنية، مع وضع كلمة المرور وتأكيدها.

وقم بالنزول إلى أسفل وأنقر على إنشاء، بعدها قم بالدخول إلى التطبيق، وانقر على الخدمة التي تريدها.

يليها إدخال جميع المشتملات، ومن ثم أنقر على إرسال.

خدمات تطبيق معاشي 2024

يأتي تطبيق معاشي محمل بالعديد من الخدمات الرائعة و المذهلة التي تساعد الفرد، و لمعرفتها تابع الآتي: