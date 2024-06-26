“نزلها الان” .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة pdf

تشهد شبكات الإنترنت نشاطا مكثفا من قبل المواطنين الباحثين عن قائمة المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، حيث يتصدر هذا الاستفسار قائمة الأكثر بحثا على منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، تويتر، وإنستجرام، ويترقب المتقدمون بشغف لمعرفة مصير طلباتهم، إذ تعد هذه المبادرة من الخطوات الرئيسية التي اتخذها العراق لدعم الطبقات الأقل دخلا وتقديم يد العون للمحتاجين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء العراق الاطلاع على قائمة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وذلك بمجرد إعلان الجهات المختصة عن النتائج، ويمكنكم إتباع الإرشادات الواضحة والمفصلة أدناه للتحقق من الأسماء بكل يسر وسهولة:

انتقل إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة “مظلتي”، المتوفرة عبر الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول على الموقع، مستخدما بياناتك الشخصية للوصول إلى النتائج المرتقبة.

اضغط على قسم الخدمات الإلكترونية، ومن القائمة الفرعية، اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

حدد رقم الدفعة التي تود الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التي يقيم بها المستفيد.

أدخل كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة، وتأكد من صحتها.

انتظر للحظات، وستظهر لك قائمة المستفيدين، حيث يمكنك البحث عن اسمك ضمنها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تماشيا مع إجراءات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج الدعم الإجتماعي لعام 2024، أوضحت وزارة العمل العراقية عبر منصاتها الرسمية معايير الأهلية للبرنامج كما يلي: