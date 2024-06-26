اكتشف عالم الإبداع التكنولوجي مع Oppo A97: تصميم رائع ومزايا لا تُقاوم!

تسعى شركة Oppo دائمًا لتقديم أفضل ما لديها في عالم الهواتف الذكية، وهاتف Oppo A97 خير دليل على ذلك، يأتي هذا الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة عالية بسعر مناسب، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات الهاتف بالتفصيل، بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه، لنقدم لكم صورة شاملة تساعدكم في اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات هاتف Oppo A97

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه هاتف Oppo A97 من مواصفات تجعله منافسًا قويًا في السوق.

الشاشة 6.56 بوصة IPS LCD الكاميرا الخلفية 48 + 2 ميجابكسل الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 12 – ColorOS 12.1 المعالج MediaTek Dimensity 810 SoC السعر حوالي 310 يورو

مميزات هاتف Oppo A97

قبل أن نتحدث عن مميزات الهاتف، من المهم أن نذكر أن Oppo A97 يأتي بتصميم عصري ومواصفات تقنية تلبي متطلبات المستخدمين.

شاشة عالية الدقة بمعدل تحديث 90Hz. كاميرا خلفية مزدوجة توفر صورًا واضحة ومفصلة. ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بالتعددية والأداء السلس. بطارية ضخمة تدوم طويلًا مع دعم الشحن السريع. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا في الألعاب والتطبيقات. تصميم أنيق وخيارات ألوان متعددة. سعر منافس مقارنةً بالمواصفات المقدمة. واجهة مستخدم ColorOS سلسة ومليئة بالميزات. دعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1.

عيوب هاتف Oppo A97

قبل الإقدام على شراء الهاتف، من المهم النظر في بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام.

عدم وجود مقاومة للماء والغبار. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها. عدم دعم الشحن اللاسلكي. الشاشة من نوع IPS وليست AMOLED. عدم وجود منفذ سماعة 3.5 مم. الذاكرة الداخلية غير قابلة للتوسعة. عدم دعم تقنية NFC في بعض الأسواق. البطارية غير قابلة للإزالة.

في الختام، يعد هاتف Oppo A97 خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات تقنية متقدمة وبسعر مناسب، يقدم الهاتف تجربة مستخدم سلسة وأداءً عاليًا، مع بعض التنازلات التي قد لا تؤثر على الجميع.