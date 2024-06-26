season 6 الحلقة الأولى حصريا HD.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد العرض الأول لمشاهدة الأحداث التاريخية العظيمة

الاربعاء الماضي لم تعرض حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان مما احزن متابعي المسلسل ومحبيه من تركيا ومختلف الدول العربية وتساءلوا عن سبب ذلك وقد رد المسئولون بقناة atv على الجمهور المتابع وصرحوا بأن الحلقة 164 من المسلسل والتي عرضت من اسبوعين كانت الحلقة الاخيرة من الجزء الخامس وأنه لن يتم عرض حلقات جديدة في الفترة الحالية، ومن المقرر أن يتم تصوير جزء سادس من المسلسل خلال الأشهر القليلة القادمة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الحلقة الاولى من الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة للحلقات مترجمة.

المؤسس عثمان الموسم السادس

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل المؤسس عثمان على مدار خمس مواسم لم تنخفض فيه نسب المشاهدة في أي حلقة من الحلقات التي بلغ عددها مائة واربع وستون حلقة قررت الشركة المنتجة للمسلسل استمرار المسلسل لموسم سادس بناء على رغبة الملايين من متابعي المسلسل الذي ينتظرون كل حلقة بمنتهى الحماس والشغف لمعرفة الاحداث التاريخية المتعلقة بتأسيس الدولة العثمانية والحروب التي خاضها عثمان الغازي ضد الصليبيين والتتار والمغول والقبائل المجاورة من أجل النهوض بالدولة من حالة الضعف والهوان التي وصلت اليها بعد موت ارطغرل وتحويلها الى دولة قوية وصلبة لا يستطيع أي عدو التغلب عليها او الايقاع بها، ويرجح أن تبدأ حلقات الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض اسبوعيا على قناة atv التركية يمكن للمشاهدين العرب متابعة حلقاته مترجمة على المواقع الالكترونية المتخصصة مثل ديلي موشن وفيديو لاروزا، أو مشاهدة حلقة جديدة كل خميس على قناة الفجر الفضائية الجزائرية.