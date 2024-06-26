بشرة خير.. موعد صرف حساب المواطن للدفعة الجديدة وشروط الحصول على الدعم.. اليكم كافة التفاصيل

يطرح العديد من المواطنين السعوديين استفسارات حول توقيت إصدار الدفعة الثمانون من برنامج حساب المواطن، والذي يعد من بين أبرز مبادرات الدعم الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويمنح هذا الدعم لفئات مختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف رفع مستوى معيشتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وذلك لتعزيز روح التكافل الاجتماعي في البلاد تتم عملية صرف هذا الدعم بشكل شهري للمواطنين المستحقين له، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة للتأهل لهذا الدعم.

شروط الحصول على حساب المواطن

برنامج حساب المواطن في السعودية يهدف إلى دعم المواطنين المحتاجين وتوفير الدعم المالي لهم بناء على معايير محددة، للحصول على الدعم، يجب توفر الشروط التالية عموما:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

السكن في السعودية: يجب أن يكون المتقدم مقيما داخل المملكة العربية السعودية.

تسجيل في البرنامج: يجب أن يكون المتقدم مسجل في برنامج حساب المواطن ولديه حساب مفعل.

تحديث البيانات: يجب أن تكون بيانات المتقدم محدثة ومطابقة للشروط المطلوبة.

معايير الأهلية الاقتصادية: يتم تحديد الأهلية للدعم استنادا إلى الدخل والوضع الاقتصادي للأسرة، يتم ذلك بناء على معايير معينة تعلن عادة في كل دورة دعم.

موعد صرف الدفعة الجديدة

سوف يتم توزيع دعم حساب المواطن شهريا في اليوم العاشر من كل شهر من التقويم الميلادي، إذا كان هذا التاريخ يصادف يوم عطلة رسمية في المملكة، سوف يتم تعديل موعد صرف الدعم إما بتقديمه أو تأجيله بموجب الجدول الزمني الحالي، من المقرر صرف الدفعة رقم 80 من دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2024 يوم الأربعاء، العاشر من يوليو 2024، دون أي تأجيل أو تقديم للتاريخ المحدد.