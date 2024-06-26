سعر ومواصفات هاتف Realme C65: الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا بميزانية محدودة!

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Realme C65: الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا بميزانية محدودة!

 يعتبر هاتف Realme C65 إضافة قوية في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، تم إطلاق هذا الهاتف مؤخرًا وقد جذب انتباه الكثيرين بفضل تصميمه الأنيق ومواصفاته الرائعة التي تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة عالية دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات الهاتف بالتفصيل، بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه، لنقدم لكم صورة شاملة تساعدكم في اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات الهاتف

الشاشة6.67 بوصة، دقة 720×1604 بكسل
الكاميرا الرئيسية50 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية8 ميجابكسل
المعالجMediatek Helio G85
الذاكرة العشوائية6/8 جيجابايت
التخزين الداخلي128/256 جيجابايت
البطارية5000 ميلي أمبير
الشحن45 واط
السعر₹12,365 / €149.99 / $141.83

مميزات الهاتف

  1. شاشة IPS LCD بمعدل تحديث 90Hz.
  2. تصميم مقاوم للغبار والرذاذ IP54.
  3. دعم الشحن السريع بقوة 45 واط.
  4. معالج قوي Mediatek Helio G85.
  5. خيارات متعددة للذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي.
  6. كاميرا خلفية عالية الدقة.
  7. دعم NFC للدفع الإلكتروني.
  8. بطارية كبيرة تدوم طويلًا.
  9. نظام تشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0.
  10. سعر تنافسي يناسب الجميع.

عيوب الهاتف

  1. دقة الشاشة قد تكون منخفضة بالنسبة لبعض المستخدمين.
  2. لا يدعم الشحن اللاسلكي.
  3. لا يوجد مقاومة كاملة للماء.
  4. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
  5. لا يدعم تقنية 5G.
  6. لا يأتي مع راديو FM مدمج.
  7. لا يوجد مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
  8. الجهاز ليس الأخف وزنًا في فئته.

في النهاية، يقدم هاتف Realme C65 تجربة مستخدم متكاملة بسعر معقول، مع مواصفات تنافسية ومميزات جذابة، يعد هذا الهاتف خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن جودة وأداء دون كسر البنك، ومع ذلك، يجب على المشترين الانتباه إلى العيوب المذكورة.

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معلومات الكاتب
bdalhady

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