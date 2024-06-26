الناجح يرفع ايده.. رابط نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس

نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس ينتظرها الطلاب في اليمن بفارغ الصبر، خاصة أن الاستعلام عن النتيجة سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع الإدارة العامة، وكانت قد انتهت امتحانات شهادة التعليم الأساسي خلال شهر مايو الماضي وتحديدًا خلال 12 من شهر مايو، ومنذ ذلك الحين تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح جميع درجات الطلاب، وتحاول الإسراع في إعلان النتيجة حتى يقل توتر الطلاب.

نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس

نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قد بدأت الامتحانات منذ يوم 28 من شهر أبريل في كافة المحافظات، وكانت الامتحانات مناسبة لجميع مستويات الطلاب، حيث عند وضعها تم مراعاة جميع مستويات الطلاب لنشر مبدأ المساواة بينهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة التاسع اليمن 2024 عبر موقع الوزارة

أطلقت وزارة التربية والتعليم عن رابط إلكتروني يمكن من خلال السير على الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة المرور والاسم.

الضغط على خيار “نتائج الامتحانات”.

النقر على أيقونة “نتائج التاسع الأساسي”.

إدراج رقم الجلوس في الخانة المحددة.

اضغط على زر بحث.

ستجد أمامك النتيجة بجميع الدرجات التي حصلت عليها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التاسع اليمن على موقع الإدارة العامة

تستطيع البحث عن النتيجة أيضًا من خلال موقع الإدارة العامة الذي يكون كما هو متمثل على النحو التالي: