رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2024 وشروط الحصول على المنحة عبر anem.dz

تسعى دولة الجزائر في تقديم جميع التسهيلات لمواطنيها لعدم إهدار الكثير من أوقاتهم في الإنتظار في تقديم طلبهم في الخدمات التقليدية، والمجهود الذي يتم بذله في ذلك الأمر، بالإضافة إلى أنه يتم تقدم لكافة المواطنين خدمات دعم منها: منحة البطالة الجزائرية لعام 2024 والتي تعد واحدة من أفضل الخدمات التي تم تقديمها؛ لأنها تقوم بدعم الشباب لكي يتمكنوا من العيش حياة سليمة والعمل على إقامة مشروعات خاصة بهم، فهي داعمة للفئات التي لا تمتلك عمل أو راتب ثابت، ولمعرفة خطوات التسجيل بها تابع السطور التالية.

منحة البطالة الجزائرية

في حالة لم تكن قادر على العمل أو لا تمتلك وظيفية وتعاني من صعوبات الحياة، قامت الهيئة الوطنية للتشغيل بإصدار منحة البطالة داخل الجزائر من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي تم إطلاقه، ولمعرفة خطوات طلبها تابع الآتي:

في بادئ الأمر عليك أن تقوم بالذهاب إلى المنصة الرسمية الخاصة بمنحة البطالة.

وفي التالي عليك أن تقوم بالنقر فوق أيقونة «تسجيل الدخول».

قم بإرفاق كافة البيانات المطلوبة للانتهاء من عملية التسجيل.

بعدها قم بالدخول إلى «الواجهة الرسمية» ستجد الركن الخاص بالخدمات التي تقدمها.

بعد الضغط عليها؛ ستندرج لك “قائمة”، قم بإختيار خدمة «التسجيل في منحة البطالة».

ستنتقل بشكل مباشر إلى الاستمارة الخاصة بالبيانات.

قم بتسجيل جميع المشتملات المطلوبة منك والتي تتمثل في {معلومات شخصية عن الفرد…. وغيرها من البيانات التقديم}.

بعدها عليك أن تقوم بوضع جميع الأوراق والنقر فوق إدراج.

قم بتأكيد أن ما تم إدخاله لا يوجد به خطب، مع النظر في الشروط المعروضة ومعرفة مدى نسبة القبول.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

قبل الذهاب والتقديم على منحة البطالة الجزائريه، يجب أن تكون على دراية كاملة بشروط التي تم وضعها من الوكالة الوطنية للتشغيل، وفي حاله تم استيفاء هذه الشروط سيتم قبولك على الفور، وفي حين لم تكن تعرفها قم بالإطلاع على النقاط التالية: