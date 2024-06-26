رابط رسمي 100%.. الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر عبر هذا الرابط الرسمي

تترقب شريحة واسعة من الطلاب إعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط بيام لعام 2024 في الجزائر، حيث تستعد وزارة التربية الوطنية للإفصاح عن النتائج قريبا، من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لأوراق الإجابة، وقد حددت الوزارة موعد لتوفير النتائج على الإنترنت في غضون اليومين المقبلين، مما يضفي المزيد من الترقب والحماس بين الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر الاطلاع على نتائج أبنائهم، ومن المقرر أن ترفع النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مما يسهل عملية الوصول إليها من قبل الجميع.

رابط الاستعلام عن النتائج

يبدأ الطالب بالدخول أولا الى الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات. بعد ذلك، يقوم الطالب بالنقر على الرابط المعني بـ كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط. يتعين على ولي الأمر كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب، ومن ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به. في الخطوة التالية، يقوم الطالب بالنقر على الزر المخصص لـ إظهار النتائج. وأخيرا، يتم انتظار ظهور النتيجة على الموقع، مع عرض جميع التفاصيل والدرجات المتعلقة بالامتحان.

نتائج البيام

تبين أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين بخصوص موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا Bem ‘onec dz 2024، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه كان من المتوقع أن تعلن النتائج يوم الثلاثاء الماضي، 25 يونيو، ولكن لم يتم الانتهاء من عمليات التصحيح بالكنترولات بعد، ومن المقرر أن تستكمل الوزارة عمليات التصحيح وتعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، على الأرجح يوم السبت الموافق 29 يونيو، ويمكن الاطلاع على النتائج والحصول على المعلومات اللازمة عبر الموقع الرسمي للوزارة بسهولة.