“الحكومة الليبية توفر”.. رابط حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي وشروط الحجز

تعمل الدولة الليبية في كافة الإتجاهات لتقديم جميع أوجه المساعدة للمواطنين في القطاع المصرفي، حيث جاء آخر قراراتها من قبل البنك المركزي بتسهيل إمكانية حجز مواطنيها على مبلغ 4000 دولار أمريكي كحد أقصى، حيث يوفر المصرف الليبي مبلغ مالي معين خاص بكل مصرف تجاري، وفي سبيل ذلك وفر البنك المركزي رابط حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي وهو المصدر الأساسي للاستفادة من هذه الخدمة.

رابط حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي

يمكن لمواطني ليبيا توفير العملة الأجنبية بسهولة وبدون عقوبات وذلك عبر رابط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي، وذلك بخطوات تتم إلكترونيًا وهي:

فتح الرابط الخاص بمصرف ليبيا.

القيام بتسجيل جديد عبر إدخال البيانات المطلوبة وأهمها رقم الجواز، الاسم بالكامل.

إعادة كتابة رقم التحقق المائي.

يرجى التأكد من وجود مطابقة بين البيانات المدخلة مع بيانات الحساب البنكي.

الولوج إلى الصفحة الرئيسية لكتابة الرقم الوطني.

تحديد وإدخال المبلغ المرغوب في حجزه حتى تصل إلى 4000 دولار كحد أقصي.

يرجى إدخال رقم الحساب تبعًا لصيغة IBR.

الضغط على تبويب ” حجز” حتى يتم تحديد الموعد المناسب لك من قبل الجهات المعنية.

بعد إتمام عملية الحجز سيتم تحويل المبلغ على حسابك في الموعد المحدد له.

شروط حجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

مع توفير الحكومة الليبية رابط حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي وضعت مجموعة من الشروط التي يتم الحجز تبعًا لها، والتي تمثلت فيما يلي: