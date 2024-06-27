احذر تناول الكشري بهذه الطريقة حفاظاً على سلامتك

يعتبر الكشري من الأكلات المصرية الجميلة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، كما يعتبر الكشري من تراث الطعام المصري، حيث يقبل الجميع من كافة دول العالم على تناول الكشري، وفي وصفه فهو وجبة مصرية غنية بالقيم الغذائية، ولكن مع زيادة انتشار عربات بيعها في الشوارع وتعبئتها في أكياس بلاستيكية، أصبح القلق من المخاطر الصحية المحتملة أمرًا شائعًا.

مخاطر يجب الحذر منها عند تناول الكشري

وفقًا للدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، هذه الطريقة في بيع وتناول الكشري تعتبر مخاطرة صحيه كبيره؛ حيث أن الأكياس البلاستيكية لا تغسل بشكل كافٍ مما يسهل نمو البكتيريا الضارة بها، مما يؤدي إلى خطر التسمم الغذائي بأعراض مثل القيء والإسهال وغيرها الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الباطنة لدى الكبار والصغار.

مخاطر تناول الكشري بتلك الطريقة

ومن جانبها فقد أضافت الدكتور شيماء فكري أن هذه الطريقة من تناول الكشري قد تزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات الهضمية وعسر الهضم، اضافةً إلى ذلك انتقال الفيروسات والعدوى، إلى الشخص الذي يتناول الكشري المصري بالطريقة المشار إليها في الفقرة السابقة، ولذلك تنصح الدكتورة شيماء فكري المواطنين عدم شراء الكشري من عربات البيع في الشوارع، و صنعه في المنزل لضمان صحة مكوناته وسلامة تحضيره.

مكونات صلصة الكشري

4 حبات من الطماطم المقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة تحضير صلصة الكشري