ارعب خصمك باسمك.. أسماء ببجي موبايل 2024 مزخرفة رائعة وغير مستخدمه

zeyad eldeeb تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
ارعب خصمك باسمك.. أسماء ببجي موبايل 2024 مزخرفة رائعة وغير مستخدمه

لعبة ببجي من احد الألعاب التي تنال على أعجاب الملايين حيث أن اللعبة لها قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الأعمار وهي يستطيع الجميع الاستمتاع بها طوال الوقت من خلال تحميل اللعبة عبر الهاتف هي مناسبة للاندرويد، وكذلك للأيفون ويمكن تنزيلها بخطوات سهلة وبسيطة ومساحتها صغيرة، لذلك فهي متوافقة مع جميع إمكانيات الهواتف ونجد العديد من الأشخاص يبحثون عن اجمل أسماء ببجي حيث أنها تعطي للاعب شكل خاص وسوف نتعرف على بعض الأسماء خلال الفترات التالية.

أسماء ببجي مزخرفة

يهتم عدد كبير من لاعبي ببجي بالحصول على أسماء رائعة وفريده ليكون مميز في اللعبة ويكون الأفضل بين اللاعبين لذلك يمكن أن نعرض لكم بعض الأسماء المزخرفة التي تكون كالتالي:

  • آلَفُريَدٍ
  • أّلَحًريِّقُ
  • جـ❤ـمـ❤ـرةّ
  • آلَآسـ🌙ـمـ🌙ـر
  • آلَوٌحـ⭐️ـشـ⭐️ـ
  • آلَمِـعَلَمِـ
  • آلنہسہر
  • آلَآسۣۗـۙد
  • ألفـ❣ـہهـ❣ـہد
  • سًےـلَطٌےـآتُےـ
  • آلَسًےـفُےـآحًےـ

حيث يستطيع اللاعب عبر موقعنا اختيار الاسم المناسب له بشكل مختلف ليصبح لاعب من نوع خاص في لعبه ببجي.

أسماء ببجي مرعبة

نجد الكثير من الأشخاص يحرصون في الحصول على أسماء بيجي بشكل مرعب وذلك حتى يهابه الأعداء ويستطيع الفوز في المعركة ويمكن أن تختار من بين هذه الأسماء:

  • الإعصار الظلام.
  • عاصفة الموت.
  • الثعلب المرعب.
  • كاسر المشاعر.
  • قاهر الأعداء.
  • الموت الساحق.
  • الجن الأزرق.
  • القبضة المميتة.
  • قبضة الهلالي.
  •  الصاعق المدمر.

طريقة تحميل لعبة بيجي على الهاتف

تعد لعبة ببجي من اكثر الألعاب تحميلا وهي من أروع الألعاب القتالية الإلكترونية التي تمتاز بشعبية كبيرة ويمكن تحميلها على الهواتف بطريقة سهلة وبسيطة سوف نعرضها لكم خلال التالي:

  • أولا تأكد من اتصال الهاتف بالأنترنت ثم اذهب إلى متجر جوجل بلاي لأنظمة الأندرويد أو إلى متجر اب ستور للأيفون.
  • اذهب إلى مربع البحث في أعلى الشاشة واضغط على علامة العدسة.
  • ثم اكتب لعبه ببجي سوف يظهر لك عدة خيارات اضغط على الخيار الأول.
  • ثم اضغط على تحميل بعدها اضغط على تثبيت وافق على الشروط والأحكام.
  • ثم يضغط على فتح.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
zeyad eldeeb

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
NOW “هَســہٰ ظَـهـرت” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق عبر منصة مظلتي
إنضم لقناتنا على واتساب