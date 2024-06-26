استعلم وادفع الغرامة الكترونيا ur.gov.iq… الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024 وطريقة السداد

تزايدت التساؤلات عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني وماهي طريقة سداد الغرامة؟، حيث قامت الدولة العراق بتطوير كافة معاملاتها وجعلتها تواكب التحول الرقمي الظاهر في هذه الأوقات، ومن الجدير بالذكر فهي تعد من أفضل الأشياء التي قامت الحكومة العراقية بإصدارها من أجل منع الازدحامات و التكدسات التي تنتج عن الخدمات التقليدية، وعدم إنتشار الفيروسات، ولمعرفة خطوات الاستعلام تابع التفاصيل كاملة في السطور التالية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية وما هي القيمة المخالفة المفروضة عليك؟ بدلاً من الذهاب إلى المقر الرسمي للمخالفات فمن خلال المنصة الرقمية التي أصدرتها الحكومة العراقية، يمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة، من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً على صاحب الطلب أن يقوم بالذهاب إلى المنصة الإلكترونية الخاص لـ أور.

وبعدها سيتم إظهار لك الصفحة الرسمية للموقع، قم {بوضع بيانات حسابك}.

بعد الإنتهاء من هذه العملية، قم بالدخول إلى النافذة والركن الخاص {بالخدمات الإلكترونية}.

بعدها أنقر على خدمة (الاستعلامات)، ومن ثم أبحث على (الاستعلام عن المخالفات المرورية).

بعدها قم بإضافة كافة البيانات الخاصة بك.

املأ الفراغات من خلال تدوين (رقم الهوية الوطنية، والرقم السيارة) مع إستكمال باقي الإجراءات.

ومن ثم قم بمراجعة هذه البيانات وبعد التأكد من من صحتها، اضغط على زر (استعلام) المتوفر في الاسفل.

بعدها سوف تأتيك شاشة موضح بها كافة المعلومات التي تريدها.

طريقة تسديد غرامات المرور 2024

في حالة قمت بالاستعلام عن المخالفات المرورية وتعرفت على القيمة المفروضة عليك تمت إتاحة لك أكثر من وسيلة لدفع بشكل سهل، فبامكانك سد الغرامات المرور عبر الموقع الرسمي لخدمات الحكومة، وسيتم عرض الخطوات التالية: