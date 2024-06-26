رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس nec.gov.ly كافـة المدن خلال موقع وزارة التربية + منظومة الخدمات

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا شغلت تفكير جميع الطلاب والطالبات داخل الحدود الليبية، حيث يريد كل منهم الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي الذين سيسلكوه بعد هذه المرحلة، حيث تعد هذه المرحلة مرحلة انتقالية ينتقل منها الطلاب من الى مرحلة جديدة، ومنها فقد وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير عن طريقة الحصول على النتيجة فور الاعلان عنها، وعن الرابط الذي يمكن الحصول عليها من خلاله، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال سطور هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

جاءت المؤشرات الأولية لنتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا مبشرة عن العام الماضي، حيث جاءت نسبة النجاح مرتفعة في المواد التي تم تصحيحها، ولا نستطيع ان نفصح عن باقي المواد التي لم يتم الانتهاء بعد من تصحيحها ورصد درجاتها، حيث أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح مازالت قائمة ولم يتم الانتهاء منها حتى هذه اللحظة، كما أكدت على إعلان نتيجة كل محافظة على حدة بعد أن يتم اعتمادها من الجهات المسؤولة، ومن ثم سيتم عرض النتيجة على رابط النتيجة بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول عليها بسهولة دون للذهاب الى المدارس، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في التسهيل والتيسير على الطلاب.

الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا يمكن الحصول عليها فور الإعلان عنها واعتمادها من الجهات المختصة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، ويتم ذلك عن طريق اتباع عدة خطوات كالآتي: