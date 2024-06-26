اعرف الاجازة امتي.. موعد اجازة رأس السنه الهجرية 1446… يابختكم يا موظفين

تساءل الكثير من المواطنين عن توقيت الإجازات، خاصة الإجازات الطويلة مثل عطلة رأس السنة الهجرية، يفضل العديد قضاء عطلاتهم الصيفية في المناطق الساحلية، خاصة مع اندماج عطلة رأس السنة الهجرية مع نهاية الأسبوع، سوف نقدم في هذا المقال جدولا بمواعيد عطلة السنة الهجرية والإجازات الأخرى المتبقية في عام 2024.

موعد اجازه راس السنه الهجريه

موعد إجازة رأس السنة الهجرية لهذا العام سوف يكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو القادم، ومن المحتمل تأجيلها بناء على قرار من مجلس الوزراء لدمجها مع الإجازة الأسبوعية، بالإضافة إلى ذلك، الإجازات المتبقية في عام 2024 هي كما يلي:

ثورة يوليو تصادف يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو. المولد النبوي الشريف تصادف يوم الاثنين 16 سبتمبر. حرب أكتوبر تصادف يوم الأحد 6 أكتوبر. كما يتم إضافة إجازات الجمعة والسبت الأسبوعية.

تهنئة السنه الهجريه

أدعو الله العظيم في هذا العام الجديد أن يكون مليئا بالبركات والنجاحات، وأن يحقق لكم السعادة التامة، أتقدم بأسمى التهاني بحلول العام الميلادي الجديد 2024، متمنيا لكم عاما مليئا بالخير والصحة، أسأل الله لكم في العام الجديد السعادة والعافية وكل ما تتمنونه من تحقيق الأماني، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالبركات، عام سعيد عليكم وعلى أسرتكم، وأتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالنجاح والسعادة، أتمنى لك عاما جديدا سعيدا ومليئا بالفرح والتوفيق، وأن يحمل لك الكثير من الخير، في العام الجديد، أتمنى لك دوام الصحة والسعادة وتحقيق كل الأماني والأحلام، كل عام وأنت بخير، وأتمنى أن يكون عامك المقبل أفضل من كل الأعوام السابقة، بحب وتفاؤل، تحياتي الحارة بمناسبة العام الجديد، وأدعو الله أن يكون عامكم مليئا بالخير والفرح.

اجازة البنوك راس السنة الهجرية 2024

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري إعلانا بمناسبة اقتراب نهاية السنة الهجرية، يعلن فيه عن تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر.