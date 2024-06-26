سعر ومواصفات هاتف Realme C63: الجوهرة الجديدة في عالم الأندرويد بمزايا تضاهي الآيفون

يُعتبر هاتف Realme C63 إضافة مميزة لعالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع مجموعة من المزايا التي تجعله منافسًا قويًا في السوق، يأتي الهاتف بسعر مناسب ومواصفات تقنية تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة عالية بتكلفة معقولة، في هذا المقال، سنستعرض سعر ومواصفات هذا الهاتف الجديد، بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه، لنقدم لكم صورة شاملة عن Realme C63.

مواصفات الهاتف

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، من المهم التأكيد على أن Realme C63 يأتي كخيار مثالي لمن يرغبون في الحصول على تجربة مستخدم متميزة دون إنفاق مبالغ طائلة، مع شاشة عرض مذهلة ومعالج قوي، يوفر الهاتف تجربة سلسة سواء في التصفح أو تشغيل التطبيقا

الشاشة 6.75 بوصة – 90 هرتز – IPS LCD الذاكرة 128 أو 256 جيجابايت الرام 6 أو 8 جيجابايت الكاميرا 50 + 0.3 ميجابكسل المعالج Unisoc Tiger T612 البطارية 5000 مللي أمبير – 45 واط السعر 125 دولار أمريكي

مميزات الهاتف

Realme C63 يأتي بمجموعة من المميزات التي تجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين، بدءًا من الشاشة عالية الدقة وصولاً إلى البطارية طويلة الأمد.

شاشة IPS LCD بمعدل تحديث 90 هرتز . خيارات ذاكرة متعددة تصل إلى 256 جيجابايت . كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا . دعم الشحن السريع بقوة 45 . معالج Unisoc Tiger T612 الفعّال . سعر منافس في السوق . تصميم عصري وألوان جذابة . نظام التشغيل Android 14 . دعم تقنية NFC . مقاومة للغبار ورذاذ الماء .

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها عند النظر في شراء Realme C63.