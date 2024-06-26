مميزات خرافية.. تحميل الواتساب الذهبي على موبايلك واتمتع بمميزات فائقة وجبارة.. امن وسريع

الواتساب الذهبي هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي، وقد تم تطويره ليوفر ميزات إضافية غير متوفرة في النسخة الأصلية، على الرغم من شعبيته بين بعض المستخدمين، إلا أن هناك العديد من النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار حول هذا التطبيق.

الميزات الإضافية

الواتساب الذهبي يتيح ميزات لا تتوفر في النسخة الرسمية، منها:

التحكم في الخصوصية، يمكن للمستخدم إخفاء حالة الاتصال، وعدم إظهار العلامات الزرقاء عند قراءة الرسائل، والتحكم في من يستطيع رؤية حالة الواتساب.

التخصيص، يسمح للمستخدم بتغيير الثيمات والخلفيات والألوان، مما يتيح تجربة مستخدم مخصصة.

إرسال الملفات الكبيرة، يمكن إرسال ملفات بحجم أكبر بكثير مما هو مسموح به في التطبيق الأصلي.

إخفاء الوسائط من المعرض، ميزة تخفي الصور والفيديوهات المستلمة من الظهور في معرض الهاتف.

إطالة مدة حالة الواتساب، يمكن نشر حالات بمدة أطول من المسموح بها في النسخة الرسمية.

خطوات تنزيل الواتساب الذهبي