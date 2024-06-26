مميزات خرافية.. تحميل الواتساب الذهبي على موبايلك واتمتع بمميزات فائقة وجبارة.. امن وسريع

الواتساب الذهبي هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي، وقد تم تطويره ليوفر ميزات إضافية غير متوفرة في النسخة الأصلية، على الرغم من شعبيته بين بعض المستخدمين، إلا أن هناك العديد من النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار حول هذا التطبيق.
الميزات الإضافية
الواتساب الذهبي يتيح ميزات لا تتوفر في النسخة الرسمية، منها:
- التحكم في الخصوصية، يمكن للمستخدم إخفاء حالة الاتصال، وعدم إظهار العلامات الزرقاء عند قراءة الرسائل، والتحكم في من يستطيع رؤية حالة الواتساب.
- التخصيص، يسمح للمستخدم بتغيير الثيمات والخلفيات والألوان، مما يتيح تجربة مستخدم مخصصة.
- إرسال الملفات الكبيرة، يمكن إرسال ملفات بحجم أكبر بكثير مما هو مسموح به في التطبيق الأصلي.
- إخفاء الوسائط من المعرض، ميزة تخفي الصور والفيديوهات المستلمة من الظهور في معرض الهاتف.
- إطالة مدة حالة الواتساب، يمكن نشر حالات بمدة أطول من المسموح بها في النسخة الرسمية.
خطوات تنزيل الواتساب الذهبي
- للحصول على واتساب الذهبي على جهازك، يمكنك البدء بزيارة الموقع الرسمي للتطبيق.
- عند دخولك إلى الموقع، ابحث عن زر يحمل اسم تحميل واضغط عليه. ستجد عدة إصدارات متاحة، اختر منها أحدث إصدار وقم بتنزيل ملف APK الخاص به على هاتفك الذكي.
- بعد انتهاء التنزيل، انتقل إلى ملف APK وقم بفتحه، ثم اضغط على تثبيت.
- اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التثبيت بشكل صحيح.
- سوف يطلب التطبيق بعض الأذونات الضرورية، لذا تأكد من منحها للسماح للتطبيق بالعمل بكامل وظائفه.
- لتفعيل واتساب الذهبي، افتح التطبيق وأدخل رقم هاتفك في المكان المخصص.
- انتظر حتى تصلك رسالة التحقق، ثم قم بإدخال الرمز الذي وصل إليك لتأكيد رقمك وتسجيل الدخول بنجاح.
- بهذه الخطوات تكون قد أكملت عملية تثبيت واتساب الذهبي وتفعيل حسابك على التطبيق.