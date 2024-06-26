شوف ابنك هيدخل كلية إيه.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس هي أكثر الأمور التي يتم البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية وأيضًا خلال الساعات الماضية، ويترقب طلاب الثانوية الفنية سواء ثانوي تجاري، أو زراعي أو فندقي في كافة المحافظات المصرية إعلان النتيجة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة عن طريقة الدخول إلى المنصة والبحث عن النتيجة برقم جلوس الطالب، لذلك طريقة الحصول على النتيجة سنوضح لكم في هذا المقال.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة أي بعد انتهاء عملية مراجعة درجات الطلاب ومن ثم يتم عرضها على وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، من أجل اعتماد النتيجة بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما أن قبل اعتماد الدرجات سيتم عقد مؤتمر صحفي يتم من خلاله الإعلان عن أوائل الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن بخصوص الأخبار المتداولة عن ظهور النتيجة فإنها عارية تمامًا من الصحة، لأن إلى الآن لم يتم انتهاء اللجان من تصحيح أوراق الطلاب، وأضافت الوزارة أن النتيجة سيتم الإعلان عنها من خلال المديريات التعليمية لكل محافظة.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وضحت وزارة التربية والتعليم الفني أنها قامت بإطلاق رابط إلكتروني يمكن من خلال الاستعلام عن النتيجة، وذلك عبر السير على النقاط التالية: