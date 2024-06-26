تموينك وقف لو انت منهم.. منظومة التموين تعلن حذف 20 مليون مواطن لهذه الاسباب.. اعرفها فوراً

في يونيو 2024، تداولت وسائل الإعلام تقارير تفيد بحذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين في مصر، مما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذه الأنباء، تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع المدعومة لحاملي البطاقات التموينية، وتخصص سنويا حوالي 36 مليار جنيه مصري لهذا الغرض، يعتمد على هذه المنظومة من قبل العديد من الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء المالية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

منظومة التموين حذف 20 مليون مواطن 2024

تقوم الحكومة المصرية بجهود مستمرة لصرف السلع المدعمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت بأسعار مخفضة، مما يعزز من مستوى المعيشة للأسر المصرية، تتم هذه الجهود عبر شبكة متكاملة من المخازن والمنافذ التجارية المدعمة من قبل الحكومة، حيث يتم توفير هذه السلع بانتظام في جميع أنحاء البلاد، مؤخرا، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن خطوات جديدة في إدارة برنامج البطاقات التموينية، حيث تم حذف 20 مليون مواطن من قاعدة البيانات بسبب اكتشاف أخطاء في بياناتهم، بما في ذلك استخدام بطاقات شخصية غير صحيحة، أوضح المصيلحي أن هناك مشكلات في قاعدة بيانات الدخل تؤثر على عمليات إضافة أو حذف المواطنين من البطاقات التموينية، وأكد على جهود الوزارة المستمرة لتحسين تكامل البيانات وتعزيز الربط بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنقية أفضل لقاعدة المستحقين، بما في ذلك إضافة المواليد الجدد.

ارتفاع اسعار السلع التموينيه

تقدم السيد المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه من المتوقع رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 12.60 جنيه، مع الإشارة إلى عدم موافقة الجهات المختصة على هذا الاقتراح حتى الآن، كما أوضح أنه لا توجد زيادات مقررة في أسعار المنتجات الأخرى المدرجة في بطاقة التموين، مثل الزيت والمكرونة والأرز.