متعة كرة القدم الواقعية عشها الآن عن طريق تحميل لعبة بيس موبايل 2024

لعبة كرة القدم بيس تعد من أكثر الألعاب التي يجرى عليها عمليات البحث، و هي لعبة كرة القدم الأشهر على الاطلاق التي تمكنك من لعب كرة القدم بأشهر اللاعبين وقد تم اصدارها من شركة كونامي اليابانية التي قامت بإصدار نسخا عديدة من اللعبة بما فيها من قدرة على تقليد حركات أشهر اللاعبين والتسديد على المرمى في أسرع وقت ويمكن تنزيل لعبة بيس موبايل بالطرق الآتية.

تحميل لعبة بيس موبايل

بمكن تنزيل لعبة بيس موبايل من متجر جوجل بلاي او متجر آب ستور عن طريق الهاتف إذا كان الهاتف أندرويد أو آيفون.

في البداية يتم الدخول إلى المتجر الخاص بالهاتف

ثم كتابة تنزيل لعبة بيس موبايل في مربع البحث.

عندما تظهر صورة اللعبة اضغط على تنزيل

وبعد اكتمال التنزيل قم بتثبيت اللعبة على الجهاز

واستمتع بلعبة كرة القدم كالمحترفين.

تحديث لعبة بيس موبايل

تم اجراء بعض التعديلات على لعبة بيس موبايل من المطورين فى شركة كونامي اليابانية تشمل.

انتشار اللاعبين بشكل مناسب فى الملعب.

قدرة حارس المرمى على التقاط الكور المرتدة.

عدم احتساب خطأ عند اصطدام اللاعبين ببعضهم.

تحرك حراس المرمى عند الوقوع على الأرض بصورة غير طبيعية

مميزات لعبة بيس موبايل

يحاول الكثير تحميل اللعبة وتفضيلها عن غيرها لما لها من مميزات تفضلها عن غيرها من الألعاب ومن هذه المميزات.