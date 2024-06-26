سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G: الجوهرة الجديدة في عالم الهواتف الذكية!

يعتبر هاتف Infinix Note 40 Pro 5G تحفة فنية جديدة تقدمها شركة انفنكس لعشاق التكنولوجيا والأداء العالي، مع تصميمه الأنيق ومواصفاته المتقدمة، يأتي هذا الجهاز ليثبت أن الجودة العالية لا تقتصر على العلامات التجارية الرائدة فحسب، بل يمكن أن تأتي بسعر منافس يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الكفاءة والتميز، في هذا المقال، سنستعرض معًا كل ما يخص هذا الهاتف من مواصفات ومميزات وحتى العيوب، لنقدم لك صورة شاملة تساعدك على اتخاذ قرارك.

مواصفات الهاتف

الشاشة 6.78 بوصة AMOLED، دقة 1080×2436 المعالج Dimensity 7020 الذاكرة العشوائية 8GB RAM التخزين الداخلي 256GB الكاميرا الخلفية 108MP + 2MP + 2MP الكاميرا الأمامية 32MP البطارية 5000mAh الشحن السريع 45W سلكي، 20W لاسلكي نظام التشغيل Android 14 السعر حوالي 270 EU

مميزات الهاتف

قبل أن نتعمق في مميزات الهاتف، من المهم أن ندرك أن Infinix Note 40 Pro 5G يأتي ليقدم تجربة استخدام متكاملة ترضي مختلف الأذواق والاحتياجات.

شاشة AMOLED كبيرة بمعدل تحديث 120H. دعم شبكات الجيل الخامس 5G . بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع . كاميرا خلفية بدقة 108MP توفر صورًا عالية الجودة . تصميم عصري مع خامات تصنيع متينة . معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا . ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام بسلاسة . سعر منافس مقارنةً بالمواصفات. نظام تشغيل حديث (Android 14) . دعم الشحن اللاسلكي .

عيوب الهاتف

مع كل هذه المميزات، لا بد من وجود بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار: