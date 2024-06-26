سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G: الجوهرة الجديدة في عالم الهواتف الذكية!

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G: الجوهرة الجديدة في عالم الهواتف الذكية!

يعتبر هاتف Infinix Note 40 Pro 5G تحفة فنية جديدة تقدمها شركة انفنكس لعشاق التكنولوجيا والأداء العالي، مع تصميمه الأنيق ومواصفاته المتقدمة، يأتي هذا الجهاز ليثبت أن الجودة العالية لا تقتصر على العلامات التجارية الرائدة فحسب، بل يمكن أن تأتي بسعر منافس يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الكفاءة والتميز، في هذا المقال، سنستعرض معًا كل ما يخص هذا الهاتف من مواصفات ومميزات وحتى العيوب، لنقدم لك صورة شاملة تساعدك على اتخاذ قرارك.

مواصفات الهاتف

الشاشة6.78 بوصة AMOLED، دقة 1080×2436
المعالجDimensity 7020
الذاكرة العشوائية8GB RAM
التخزين الداخلي256GB
الكاميرا الخلفية108MP + 2MP + 2MP
الكاميرا الأمامية32MP
البطارية5000mAh
الشحن السريع45W سلكي، 20W لاسلكي
نظام التشغيلAndroid 14
السعرحوالي 270 EU

مميزات الهاتف

قبل أن نتعمق في مميزات الهاتف، من المهم أن ندرك أن Infinix Note 40 Pro 5G يأتي ليقدم تجربة استخدام متكاملة ترضي مختلف الأذواق والاحتياجات.

  1. شاشة AMOLED كبيرة بمعدل تحديث 120H.
  2. دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  3. بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع.
  4. كاميرا خلفية بدقة 108MP توفر صورًا عالية الجودة.
  5. تصميم عصري مع خامات تصنيع متينة.
  6. معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا.
  7. ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام بسلاسة.
  8. سعر منافس مقارنةً بالمواصفات.
  9. نظام تشغيل حديث (Android 14).
  10. دعم الشحن اللاسلكي.

عيوب الهاتف

مع كل هذه المميزات، لا بد من وجود بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار:

  1. عدم دعم تركيب كارت ميموري.
  2. لا يوجد منفذ 3.5mm للسماعات.
  3. مقاومة للماء والغبار محدودة (IP53).
  4. الكاميرات الإضافية بدقة 2MP قد لا تكون الأفضل.
  5. الوزن قد يكون ثقيلًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
  6. لم يتم تحديد دعم ترددات الواي فاي بالكامل.
  7. لا يدعم القلم الضوئي.
  8. الشحن اللاسلكي أقل قوة مقارنة بالشحن السلكي.
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معلومات الكاتب
bdalhady

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