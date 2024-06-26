الآن مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع الحلقة 14 بأحداث جديدة مشوقة

يتساءل الكثير عن موعد عرض مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع وهو من المسلسلات التي تعرض على قناة زي ألوان وهو حاز على شعبية كبيرة وذلك لما يقدمه المسلسل من أحداث مثيرة وشيقة حيث أن المسلسل يدور في إطار درامي رومانسي وهو من تأليف جيريش داميجا وداميني جوشي ومن إخراج أفيناش كومار، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقالنا.

مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع

تدور أحداث مسلسل خفايا القلوب حول شخصية ميت والتي تعمل عاملة توصيل وذلك يجعلها غير مقبولة داخل عائلتها على الرغم من أنها تعمل تلك الوظيفة من أجل مساعدة أسرتها، والجدير بالذكر أن المسلسل يضم عدد من الأحداث والتطورات وذلك تسبب في نجاح المسلسل وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة.

موعد عرض مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع

يتم عرض مسلسل خفايا القلوب على قناة زي ألوان وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع وهذا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض بتوقيت الإمارات في تمام 10 مساء.

تردد قناة زي الوان على القمر نايل سات

أصبح الآن من السهل تنزيل قناة زي الوان ومتابعة مسلسل خفايا القلوب وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11277.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة زي الوان على عرب سات

يمكنكم الآن استقبال قناة زي الوان وهذا من خلال الدخول على اعدادات الرسيفر ومنها انقر على التركيب اليدوي ثم قم بإدخال البيانات التالية: