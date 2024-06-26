أرخص سعر في مصر.. هاتف Moto Razr 50 Ultra قابل للطي بمواصفات عالمية… متفكرش كتير واشتريه

يتمتع هاتف Moto Razr 50 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8s Gen 3، ومجموعة أخرى من الشرائح المتطورة Dimensity 7300X، مما يوفر أداء قوي بأسعار في متناول الجميع، كما يشتمل الجهاز على هاتف Moto Razr 50، الذي يقدم توازن ممتاز بين السعر والمواصفات، وبالنسبة لهاتف Moto Razr 50 Ultra، فقد تم تجهيزه بشاشة داخلية مبتكرة من نوع FlexView pOLED LTPO، تتميز بحجم 6.9 بوصات وبدقة مذهلة تصل إلى 2640×1080 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، مما يعزز من سلاسة الأداء ويجعل التفاعل مع الجهاز تجربة سلسة للغاية.

اهم مواصفات الهاتف

وعلى الجانب الآخر، تأتي الشاشة الخارجية لهاتف Moto Razr 50 Ultra من نوع QuickView pOLED LTPO أيضا، بحجم 4 بوصات، وتدعم هذه الشاشة أيضا معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، مما يسهم في تقديم أداء متميز وسريع على الرغم من حجمها الأصغر مقارنة بالشاشة الداخلية، يعزز ذلك من قدرة المستخدم على الوصول السريع إلى الإشعارات والتطبيقات دون الحاجة لفتح الهاتف.

يعتبر هذا التشكيل من الشاشات الفريدة والتقنيات المتقدمة في هاتف Moto Razr 50 Ultra دليل على حرص موتورولا على تقديم منتجات تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا العالية، مع الحرص على توفيرها بأسعار معقولة.

يتمتع هاتف Moto Razr 50 Ultra بأداء مميز بفضل تجهيزه بمجموعة شرائح قوية من نوع Snapdragon 8s Gen 3، وهي تتألف من ثمانية أنوية لتوفير معالجة فعالة وسريعة.

كما يعتمد هذا الهاتف الذكي على وحدة معالجة الرسوميات المتقدمة Adreno 735، مما يعزز من قدرته على تشغيل الألعاب والتطبيقات التي تتطلب رسومات عالية الجودة بسلاسة وكفاءة.

مواصفات اخري مميزة