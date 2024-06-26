هاتف حنين وسعره على قد ايدك.. هاتف Realme C63 أداء متميز ينافس بقوة آيفون في الأسواق العالمية

اعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C63 والذي يأتي بأداء متميز ينافس بقوة هواتف آيفون في الأسواق العالمية حيث يتميز الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم عصري يواكب أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية يجمع Realm C63 بين القوة والأناقة مع معالج قوي وشاشة عالية الدقة وكاميرات متطورة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام متميزة دون المساومة على الأداء يهدف هذا الهاتف إلى تقديم قيمة استثنائية مع الحفاظ على تنافسية السعر مما يجعله منافسا شرسا في سوق الهواتف الذكية العالمي تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مميزات هاتف Realme C63

يعتبر هاتف Realm C63 من الأجهزة التي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب مما يجعله خيارا جذابا للعديد من المستخدمين. إليك نظرة على مميزات هذا الهاتف:

شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة.

النوع IPS LCD.

تصل الشاشة إلى HD+(1600 × 720 بكسل).

معدل التحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسلة واستجابة سريعة.

معالج MediaTek Helio G85.

يقدم الهاتف أداء جيدا للألعاب والتطبيقات اليومية بفضل وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة وحدة معالجة رسومية Mali-G52.

ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت.

التخزين الداخلي 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

دعم بطاقات microSD لتوسيع مساحة التخزين حتى 256 جيجابايت.

الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الثانية عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p وميزات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور.

تصل دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

تصل سعة البطارية 5000 مللي.

دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات مما يضمن شحن الهاتف بسرعة كبيرة.

سعر هاتف Realm C63

جاء هاتف Realme C63 في الأسواق الإندونيسية بسعر قيمته 125 دولار وذلك لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

لكن نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام من هذا الهاتف جاءت بسعر قيمته 140 دولار.

وسوف يكون الهاتف متوفر للبيع قريباً في العديد من الدول الأخري.