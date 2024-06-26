“مــن هُنــــا inscriptic.onefd.edu.dz“ كيفية استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024 بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ

يرغب جميع طلاب مرحلة المتوسط داخل الجزائر في التعرف على كيفية استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024 وهذا لأن هذا الرقم يتم استخدامه عند الاستعلام عن النتائج والتي لم يتبقى على ظهورها سوى أيام قليلة حيث أنهم الآن في مرحلة تجميع الدرجات وبعدها سوف يتم البدء في مرحلة اعتمادها ثم رفعها على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم وذلك ما أوضحته الجهات التعليمية المسؤولة وما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024

يجب العلم أن الرقم السري هو شيء أساسي للحصول على نتائج البيام بالجزائر ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليه من خلال ثلاث طرق مختلفة والتي جاءت على النحو التالي:

إما من خلال استمارة الاستدعاء وهو يوجد أسفل الاستمارة.

أو من خلال الوصل الذي يستلمه الطالب عند التسجيل على شهادة المتوسط.

أخر طريقة وهي من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام بالجزائر 2024

يرجى اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط: