وينك يا لولو .. تردد وناسة بيبي الجديد استقبل الآن سلي ولادك في اجازة الصيف اغاني 24 ساعة

قناة وناسة تعد من أفضل القنوات انتشاراً في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، فهي قناة فضائية موجهة للأطفال، حيث تهتم بتقديم محتوى ترفيهي يجذب انتباههم ويمنحهم البهجة والمرح حيث يتنوع محتواى القناة لأنها تشمل الأغاني والأناشيد والقصص الكرتونية المصحوبة بالرسوم المتحركة، مما ساعدها في كسب قلوب ملايين الأطفال في فترة وجيزة مقارنة بالقنوات الأخرى التي تقدم نفس النوع من المحتوى، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تردد قناة وناسة بيبي

يتوفر تردد قناة وناسة لولو على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وكان تردد قناة وناسة بيبي بعدة خيارات على النحو التالي :

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

التردد : 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة 2024 على العرب سات

القمر الصناعي العرب سات.

التردد : 11270.

معامل الترميز” 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أشهر الأغاني على قناة وناسة بيبي

من أشهر الأغاني التي تعرضها القناة:

أغنية “لولو في نونو”

أغنية “وينك يا لولو”

أغنية “لولو عايزة ماما”

أغنية “لولو اتسرقت”

أغنية “لولو الشطورة”

قناة وناسة بيبي للأطفال

مشاهدة قناة وناسة بيبي تؤثر بشكل إيجابي على الأطفال من مختلف الأعمار، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، بفضل تقديمها لتشكيلة متنوعة من القصص والأفلام والبرامج والأغاني والأناشيد الدينية بجودة فائقة على مدار اليوم حيث تقدم هذه القناة اهتمامًا كبيرا بكل ما يتعلق بعالم الأطفال من البداية إلى النهاية، كما أنها توفر محتوى مميزا ليطمئن الأبوين على تعليم أبنائهم بصورة صحيحة وسليمة وموثوقة.

طريقة ضبط قناة وناسه بيبى الجديد 2024

من خلال هذا المقال، نعرض لكم كافة التفاصيل حول كيفية إعداد قناة وناسة بيبي الجديدة لعام 2024، والتفاصيل كما يلي: