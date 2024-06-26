“مليووون مبروووك النجاااح” نتائج التاسع 2024 سوريا الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

Hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“مليووون مبروووك النجاااح” نتائج التاسع 2024 سوريا الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy
نتائج التاسع 2024 سوريا

الاستعلام عن نتائج التاسع سيصبح متاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية خلال أقرب وقت ممكن وسنوضح لكم فيما يلي رابط نتائج التاسع 2024 سوريا والخطوات المتبعة :

  • الدخول الى موقع وزارة التربية السورية من خلال الضغط على هذا الرابط.
  • من القائمة الموجودة بالصفحة الرئيسية ادخل الى “النتائج الامتحانية”.
  • اختر من بين المراحل الظاهرة امامك على “الصف التاسع”.
  • ثم حدد الدور “الاول” والمحافظة التي تتواجد بها الادارة التعليمية التابع لها الطالب.
  • ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على “عرض النتيجة”.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Hossam

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها
إنضم لقناتنا على واتساب