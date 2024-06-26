“من هنا” نتائج البيام BEM ONEC DZ لدورة جوان 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية

أشارت بعض المصادر في وزارة التربية الوطنية بالجزائر إلى أن أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الطلاب في المركز قد انتهت بالفعل وتم تصديق الدرجات واعتمادها من وزير التربية، وبالتالي يمكن للطلاب استخراج النتائج وسحب درجات البيام 2024 من خلال كلمة السر ورقم التسجيل وعليه فقد أشارت هذه المصادر أن كشف النتائج سيتم ابتداء من مساء يوم 29 يونيو الجاري.

كشف نتائج البيام bem onec dz

أوضح وزير التربية الوطنية الجزائرية أن كشف نتائج البيام لامتحانات التعليم المتوسط تم اعتمادها بالفعل بشكل رسمي بعد انتهاء مراكز من التصحيح التي قد انطلقت منذ يوم 21 من يونيو الجاري، وقد جرت عملية التصحيح وفقًا لظروف مبشرة ومن هذا المنطلق سيتم رفع نتائج مباشرة على المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وجدير بالذكر أن وزير التعليم كان قد أعلن في تصريح سابق له أن الدرجات سيتم الكشف عنها يوم 29 من الشهر الجاري وذلك وفقًا لأقصى التقدير حيث تم تداول النبأ على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، لذلك يمكن للطلاب التوجه بصورة مباشرة إلى الموقع واستخراج النتائج للكشف عن درجاتهم في المواد التي امتحنوها بشفافية تامة.

خطوات الاستعلام عبر موقع فضاء الأولياء

يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن الدرجات في الموعد الذي تم تحديده من خلال التوجه إلى موقع فضاء أولياء واتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم تسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم التحديد على نتائج ابنائي.

كتابة اسم الطالب ورقم الامتحان له.

بعدها يتم التحديث على الفصل الدراسي الثالث.

الانتظار عدة لحظات حتى تظهر جميع النتائج للتعرف على درجات الطالب التي حصل عليها.

استخراج نتائج التعليم المتوسط

حتى يتمكن الطالب أو ولي أمر من استخراج نتائج التعليم المتوسط عليه التوجه إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ثم التحديد على نتائج بيان 2024 بعد ذلك يدون رقم التسجيل والرقم السري في الحقول المخصصة، بعد ذلك يجيب على مسألة حسابية بسيطة للتحقق من هويته بعد ذلك يحدد على عرض النتيجة يظهر له المعدل الذي حصل عليه الطالب مع التقدير المناسب له كما سيتم إعلامه إن كان ناجح ام راسب.