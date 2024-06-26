وزارة التربية السورية تكشف عن موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024 الدور الأول

موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا لعام 2024 في سوريا قد اقترب كثيراً، ومن المفترض أن تكون النتائج متاحة قريباً بعد انتهاء الاختبارات النهائية للترم الثاني، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج، حيث أن وزارة التربية السورية قد أتاحت رابط للاستعلام عن النتائج على موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب استخدام هذا الرابط للحصول على نتائجهم بمجرد أن يتم نشرها من قبل الوزارة.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا

يمكن لأي طالب في الصف التاسع استعلام عن نتيجته باستخدام رقم الاكتتاب في كافة المحافظات السورية عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السورية من هنا.

اختر أيقونة النتائج.

انقر على زر نتائج التعليم الأساسي.

اختر نتائج الصف التاسع الدور الأول من القائمة المتاحة.

أدخل رقم الاكتتاب في المكان المخصص بشكل صحيح.

انقر على مربع البحث وانتظر استخراج النتيجة المطلوبة.

بعد اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتيجتك بنجاح عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية السورية.

لا تستطيع ان تتعرف على المجموعه الكلي والدرجات بشكل تفصيلي.

سوف يتم عرضها بعد الانتهاء من التصحيح بشكل رسمي.

موعد إعلان نتيجة التاسع سوريا 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2024 في غضون أيام قليلة على موقع وزارة التربية السورية وتمت إجراء امتحانات الدور الأول في الفترة من 27 مايو إلى 12 يونيو، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، سيتم الإعلان عن النتيجة بشكل فوري.