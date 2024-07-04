مبروك .. نتيجتك عندنا بالاسم فقط “نتائج التاسع سوريا 2024 جميع المحافظات” وزارة التربية السورية

يبحث الآلاف من الطالبات والطلبة على النتائج التاسع سوريا وذلك عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات في بداية الشهر الحالي، ومنذ ذلك الوقت وبدأت جميع اللجان الخاصة بالتصحيح في اداء عملها تمهيدا لجمع الدرجات والإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عقب اعتمادها من الوزارة، كما أشارت بعض الأخبار من ارتفاع معدل النجاح هذا العام، بالإضافة إلى عدم تلقي الوزارة أي شكاوي أو تجاوزات أثناء الإمتحانات، سوف نكون من خلال السطور القادمة بعرض كافة التفاصيل ذلك فتابعونا.

نتائج التاسع سوريا 2024

إلى الأن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد إعلان النتائج، ولكن هناك العديد من المصادر الغير رسمية التي تتحدث عن إعلان النتائج يوم الخميس 27 يونيو وبالتحديد في الثامنة صباحا حيث يتم الآن مراجعتها واعتمادها من الوزارة، على أن يتم رفعها بشكل نهائي من خلال موقع وزارة التربية السوريا،بمجرد الإنتهاء من رفع النتائج يمكن لكل من أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عنها ومعرفه كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج سواء كانت المواد الغير مضافة للمجموع أو المواد المضافة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السوريا، وقد أدي الاعلان عن رفع النتائج في غصون أيام إلى حالة من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور لرغبتهم في الإطمئنان على النتائج الخاصه بهم

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا

ممكن لطلاب الصف التاسع الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم بمجرد ظهورها من خلال موقع الوزارة الرسمي وتطبيق ما يلي من خطوات: