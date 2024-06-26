عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية استخرج الآن نتائج التاسع اليمن 2024 فور الظهور

اقترب موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 من خلال وزارة التربية والتعليم اليمنية باستخدام الاسم ورقم الجلوس، حيث قد بدات أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية لجميع الطلاب خلال الشهر الماضي، وقد كان هناك بعض التأخير في عملية التصحيح نتيجة إجازة عيد الأضحى المبارك يبدو أن طلاب الصف التاسع في اليمن يشعرون بالقلق والترقب بسبب التأخير في إعلان النتائج، وتتزايد هذه الحالة بمرور الوقت، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الصف التاسع للدور الأول لعام 2024 لجميع المدارس الأهلية والخاصة في كافة المحافظات، وذلك بعد انتهاء جميع اللجان المركزية والفرعية من أعمالها سيتم الكشف عن نسب النجاح العامة والمجموع الكلي للدرجات في المواد المختلفة التي امتحن فيها الطلاب، قبل اعتمادها، وتوفير رابط للحصول على النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتائج التاسع اليمن 2024

يبدو أن توتر طلاب الصف التاسع في اليمن قد ازداد بشكل ملحوظ، خصوصاً مع تداول أخبار عن قرب إعلان نتائج التاسع اليمن، بعد مرور أكثر من شهر ونصف من الانتظار منذ انتهاء الامتحانات الوزارية في الثاني عشر من الشهر الماضي ويبدو أن فترة الانتظار قد شارفت على الانتهاء.

اختتمت امتحانات الصف التاسع في اليمن للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024 في الثاني عشر من مايو الماضي وبرغم التأخير الكبير في إعلان النتائج، تستمر عمليات تصحيح الدرجات ومراجعتها، ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال الأسبوع الحالي يمكن للطلاب داخل اليمن وخارجها الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.