مبروك لأهل الشام .. صدرت حالًا نتائج التاسع سوريا 2024 بدون رقم اكتتاب لجميع الطلاب

خلال أيام قليلة سوف يعلن عن نتائج التاسع سوريا 2024 حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية وذلك برقم الاكتتاب لإتاحة الفرصة لكل الطلاب واولياء الأمور لمعرفة النتائج فور ظهورها وجاري الان اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ثم ظهورها ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيفية الحصول على نتائج التاسع سوريا 2024.

نتائج التاسع سوريا 2024

اكدت وزارة التربية والتعليم السورية انه يجرى الان اعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة في لجان متخصصة حيث تمر هذه الاعمال بعدة مراحل دقيقة ليتمكن الطالب من الحصول على نتيجته بشكل كامل.

بالإضافة الى كل هذه الأمور فقد تم تأخير موعد ظهور النتائج بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك ومن الطبيعي ان يعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوري يمكن الاستعلام عن النتائج وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات من أهمها:

القيام بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية.

القيام بالضغط على ايقونة نتائج الامتحانات.

عن طريق القائمة الرئيسية يتم اختيار الصف التاسع 2024.

القيام بتحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك يتم ادخال الاسم ورقم الاكتتاب.

القيام بالضغط على ايقونة الاستعلام.

ومن ثم يتم عرض كشوفات النتائج.

بالإضافة الى ذلك فلابد على الطلاب القيام باتباع مجموعة من التعليمات للحصول على نتائجهم وهي تتمثل في:

ادخال رقم الاكتتاب بصورة صحيحة والتهيا لاستقبال النتيجة بصدر رحب مع التمنيات دائما بالتوفيق والنجاح.