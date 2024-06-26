صدرت بدون رقم امتحاني “نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق” مبروك النجاح

باقي أيام قليلة وسوف يعلن عن نتائج الثالث متوسط 2024 بجميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من أداء الامتحانات والبدء في المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، وتعتبر هذه المرحلة الدراسية من اهم المراحل التي يستعد فيها الطلاب للمرحلة المقبلة ومن ثم فمن خلال مقالنا الاتي سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالمحافظات العراقية وذلك بالتفصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن وسيلة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بشكل الكتروني وذلك من خلال موقع نتائجنا الالكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.

تسجيل الدخول.

القيام بالدخول على صفحة الخدمات.

ومن ثم اختيار خدمة النتائج.

القيام بتحديد المرحلة الدراسية.

بعد ذلك يتم اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

القيام بإدخال اسم الطالب.

وبعدها كتابة الرقم الامتحاني للطالب.

الضغط على زر البحث.

وأخيرا سوف يتم تنزيل كشوفات نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 عبر موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير موقع نتائجنا الوزاري للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 وذلك باتباع الخطوات التالية: