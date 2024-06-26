هسة .. رابط مباشر نتائج الثالث المتوسط العراق عموم المحافظات استعلم الآن

يقوم الطلاب في العراق بجهود مكثفة للبحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط حسب تصريح وزارة التربية العراقية، سيتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية حالما يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات في غضون ساعات قليلة، فترقبوا الرابط للحصول على النتائج قريبًا، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج الثالث متوسط

توقفت عملية تصحيح امتحانات الثالث المتوسط في العراق بسبب حلول عيد الأضحى المبارك ومع نهاية إجازة العيد، تم استئناف عمليات التصحيح والمراجعة مرة أخرى ونتيجة للتأخير في إعلان النتائج، بدأ القلق يزداد بين الطلاب وزارة التربية العراقية أشارت إلى أن عملية التصحيح قاربت على الانتهاء، وأن النتائج سيتم نشرها قريبًا عبر الموقع الرسمي للوزارة سنعرض في السطور التالية خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يرغب العديد من الطلاب في التعرف على نتائج الثالث المتوسط وهو ما سنذكره فيما يلي: