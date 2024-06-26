نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا العراقي results mlazemna عموم المحافظات

يهتم عدد كبير من الطلاب بالإطلاع عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا العراقي، وذلك من خلال الرابط الالكتروني الخاص التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خاصة وسط الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عموم المحافظات .

موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، التي تعد من أهم المراحل التعليمية والتي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات التي سوف تؤهله لمرحلة تعليمية جديدة، وأشارت وزارة التربية العراقية أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 للطلاب بشكل رسمي خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، وحسبما أكدت وزارة التربية العراقية أن نسب نجاح الثالث المتوسط هذا العام تويد عن الأعوام الماضية ، وهذا ما يدل على المجهود الذي تبذله الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية منذ بداية العام الجاري، وأكد وزير التربية العراقي أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط من خلال الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه الوزارة وإليكم الخطوات ….

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024