الديوان الوطني بالجزائر يعلن عن ظهور نتائج البيام الجزائر 2024 في هذا الموعد

بعد ارتفاع نسبة عمليات البحث من جانب طلاب الجزائر حول كيفية استخراج نتائج البيام 2024، قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بالإعلان عن تأجيل إعلان نتائج البيام الجزائر لعام 2024 وبسبب حالة التوتر التي تسود بين طلاب الجزائر، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع في السطور التالية على موقعنا هذا.

وزارة التربية الوطنية نتائج البيام 2024

يعد موقع وزارة التربية الوطنية المنصة الرسمية للإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط وكافة الشهادات الأخرى في الجزائر، إلى جانب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأوصت الوزارة الطلاب بعدم الاستجابة للأخبار الكاذبة أو الروابط غير الرسمية وغير الدقيقة وفي هذا الصدد، أعلن عبد الحكيم بلعابد، وزير التعليم الجزائري، أن موعد صدور نتائج البيام سيكون في 29 جوان، مع احتمالية إعلانها قبل ذلك بيوم أو يومين كحد أقصى كما أوضحت وزارة التربية الوطنية أنها زودت الطلاب بكافة احتياجاتهم خلال فترة الامتحانات وتابعت سير الامتحانات في جميع ولايات الجزائر.

الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط 2024

بعد التعرف على موعد إعلان نتائج الطلاب في الجزائر، سنوفر لكم رابطاً سهلاً للاستفسار عن شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر موقع الوزارة.