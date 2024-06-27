رابط مفعل “هنـــا” لاستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 جميع المحافظات .. بوابة الديوان الوطني

يظل البحث مرتفع من جانب الطلاب في هذا الوقت الحالي حول معرفة لينك الاستعلام عن نتائج البيام 2024، إذ أننا نجد أن جميع الطلاب الان يعيشون في حالة من القلق والتوتر بشأن عدم ظهور تلك النتيجة إلى هذا الوقت الجاري ولكن وزاره التربيه والتعليم الجزائرية تنوه على أنه لا داعي للقلق على الاطلاق فسوف تظهر النتيجه قريبا لكافة الطلبة والطالبات، وفيما يلي في هذا المقال سأرفق لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بشكل الكتروني.

نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024

يعتني كل الطلبه والطلبات بالجزائر بالتعرف على نتائج البيام 2024 وقد قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتنويه حول تلك الخطوات التي تخص استخراج هذه النتائج، فيستطيع الطالب أن يستخرج نتيجته بسهولة من المنزل بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت بالسير على الخطوات التالية:

اولا الانتقال لموقع الوزارة عن طريق الضغط على هذا الرابط

ثانيا اختيار زر نتائج الطلاب ثالثا اختيار العام الدراسي

رابعا انتقاء المحافظة

خامسا كتابة رقم الامتحاني للطالب

اخيرا النقر على زر استعلام.

رابط استخراج نتائج البيام 2024

ارفقت وزاره التربيه والتعليم الجزائرية رابط استخراج نتائج البيام 2024 يقيم بواسطته الاستعلام عن النتيجة بسهولة بعد ان تظهر فحتى هذا الوقت الحالي لم تظهر تلك النتائج ولكنها ستظهر خلال الساعات القادمة اذ ان عملية تصحيح اوراق الامتحانات مستمرة حتى الآن ولم تنتهي الوزارة منها، وبمجرد أن يتم الانتهاء منها ستظهر النتيجة في الحال لكافة الطلبة والطالبات ويتم رفعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.