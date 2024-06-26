“موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024“ خطوات استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024 inscriptic.onefd.edu.dz

استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024، للاستعلام عن نتائج البيام واستخراج شهادة الثالث متوسط لابد أن يدخل الطالب رقم التسجيل الخاص به لتتم العملية بنجاح، وقد أتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية معرفة النتيجة عبر الانترنت باتباع خطوات بسيطة وبإدخال بعض البيانات اللازمة وهي الرقم السري للاستمارة ورقم التسجيل واسم المستخدم، ويفقد بعض الطلاب رقم التسجيل مما يعوق استخراج النتيجة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الحصول على الرقم السري بالخطوات.

خطوات استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024 إذا كان طالب التعليم المتوسط لا يعلم الرقم السري الخاص به ليتمكن من استخراج نتيجته فلا داعي للقلق حيث يستطيع بسهولة وبأكثر من طريقة استخراج الرقم باستخدام رقم التسجيل، وفيما يلي نستعرض لكم طرق استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024 : عن طريق استمارة الاستدعاء حيث يتواجد الرقم السري اسفل الاستمارة بعد اسم الطالب.

عن طريق الإيصال الذي تسلمه الطالب بعد تقديم التسجيل وتعبئة استمارة الشهادة والذي يحتوي على اسم المستخدم والرقم السري.

كما يمكن الحصول على الرقم من خلال الحساب الشخصي لولي الامر على موقع فضاء اولياء التلاميذ حيث يتواجد الرقم ضمن معلومات التسجيل. الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

إذا كان الطالب بشهادة التعليم المتوسط لديه الرقم السري وباقي المعلومات اللازمة فيمكنه بسهولة الاستعلام عن نتيجته فور ظهورها وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :