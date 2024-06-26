“استعلم الآن عن اسمك” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق spa.gov.iq

توفر الحكومة العراقية في الفترة الراهنة مبادرة الرعاية الاجتماعية ذلك الدعم الذي ينتظره الكثير من المواطنين للتعرف على الأسماء التي تم قبولها ضمت الرعاية، وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية تدير مجموعة من المبادرات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وخاصةً الأسر محدودة الدخل، لذلك نستعرض معكم خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول هذه المنحة الضرورية لتوفير حياة كريمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين في الوجبات وقد أكدت الوزارة على أن الكشوفات سيتم رفعها على موقع الوزارة والتي تضم جميع أسماء المتقدمين الذين تم قبولهم في البرنامج، وعليه فقد أكدت الوزارة على أن منصة مظلتي هي المنصة الرسمية التي يتم الاعتماد عليها في استخراج الأسماء وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والمحددة، كما أكدت أنه يمكن الذهاب إلى مقر مكاتب الرعاية المنتشرة في محافظات العراق.

الاستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تضم كشوفات الرعاية أسماء جميع المستفيدين الذين تم قبولهم في البرنامج مع ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي حددتها الوزارة، لذلك يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة الموضحة في النقاط التالية: