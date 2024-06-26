رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس 2024 عبر موقع وزارة التعليم السورية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السورية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المدارس خاصة وسط الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال الأيام الأخيرة، حيث أنهى الطلاب امتحانات البكالوريا في 12 يونيو الجاري ثم أعلنت الوزارة عن وقف عمليات التصحيح واستكمالها بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والذي وافق 16 يونيو الجاري، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور الآتية….

موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا تونس 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج البكالوريا تونس 2024 ، والتي أكدت الوزارة أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب بداية من الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات الطلاب في الكشوفات التي سوف يتم الإعلان عنها في المدارس ، ويشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد بسبب تأخير الإعلان عن النتائج البكالوربا إلا أن الوزارة أعلنت عن أن السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن النتائج هو حرص الوزارة على متابعة أعمال التصحيح للتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وتجنب حدوث أي أخطاء تتسبب في إنقاص درجات الطلاب كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب، وإليكم خطوات الإستعلام…..

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس 2024