ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2024 المغرب الدورة العادية والاستدراكية bac.men.gov.ma

نقدم لكم نتائج البكالوريا 2024 المغرب، التي ظهرت منذ قليل حيث تلقي النتيجة اهتمام واسع من قبل الطلاب والطالبات وأسرهم، لذلك زاد البحث منذ الصباح الباكر على موقع عرض نتيجة البكالوريا للعام الدراسي ٢٠٢٤، خاصة بعد إعلان الوزارة رفع نتائج البكالوريا بالمغرب ٢٠٢٤ يوم الأربعاء السادس والعشرين من الشهر الجاري، في الوقت نفسه أعلنت أيضاً عن موعد عرض نتائج الدورة الاستدراكية في التاسع عشر من شهر يوليو القادم، لذلك نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات استخراج نتيجة البكالوريا في المغرب بطريقة سهلة للأبناء وأولياء الأمور.

نتائج البكالوريا 2024 المغرب الدورة العادية والاستدراكية bac.men.gov.ma

باتت نتيجة البكالوريا في المغرب واحدة من بين أبرز النتائج التي تشد إهتمام الملايين في كافة المدن والقري المغربية، نظراً للأهمية الكبير لكل درجة من دراجات المواد الدراسية في مرحلة البكالوريا، وخاصة وأن هذه الدرجات تحدد الجامعة التي يدخل فيها الطلاب والطالبات، لهذا فإن وزارة التربية الوطنية في المغرب حددت عدة طرق لاستخراج نتائج البكالوريا من أهمها التالي:

موقع men.gov.ma.

منصة taalim.ma.

موقع bac.men.gov.ma.

خطوات استخراج نتيجة البكالوريا 2024 بالمغرب

يمكنك استخراج درجات الطلبة والطالبات من موقع men.gov.ma عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية الوطنية men.gov.ma.

men.gov.ma. أكتب رقم المسار.

الضغط على أيقونة البحث كما في الصورة.

رابط نتيجة البكالوريا في المغرب 2024

تستطيع عزيزي المواطن معرفة النتائج النهائية للدور الأول في البكالوريا بالمغرب عن طريق التالي:

الدخول على موقع massarservice.men.gov.ma.

أدخل كلمة المرور.

توجه إلى taalim.ma.

سجل كلمة السر.

ستتمكن من الدخول على نتائج البكالوريا المغرب ٢٠٢٤.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب 2024 عبر الرسائل القصيرة

تسجيل رقم الهاتف في موقع فضاء متمدرسن.

النقر على زر الاسم.

الضغط على أيقونة بياناتي.

سجل رقم الهاتف.

حدد مزود الخدمة.

الضغط على حفظ.

تتمكن بعدها من معرفة نتيجة البكالوريا المغرب.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتائج البكالوريا 2024 المغرب الدورة العادية والاستدراكية bac.men.gov.ma.