مسابقة الحلم 2024: العد التنازلي يبدأ… من هو صاحب الحظ السعيد؟

تعتبر مسابقة الحلم هي أكبر المسابقات الفنية والثقافية التي تحرص على تقديمها شركة الحلم الدولية، إلا أن هذا العام قد تجاوزت المسابقة حدود الجوائز لتبلغ مليون دولار تنتظر الفائز بهذه الجائزة الكبرى وجدير بالذكر أن المسابقة تم تأسيسها للمرة الأولى منذ عام 2000 ومن حينها تمثلت الفرصة أمام المواهب الناشئة لعرض مواهبهم أمام لجنة التحكيم من الخبراء المحترفين في مختلف المجالات، ومع مرور الوقت تطورت المسابقة حتى أصبحت على ما نراه الآن.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

من السهل جدًا الاشتراك في مسابقة الحلم فقط من خلال أرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة حلم بالعربية أو دريم بالإنجليزية للرقم الخاص بالدولة التي تشارك من خلالها، وبامكانك العثور على الأرقام المخصصة لكل دولة من الموقع الرسمي للمسابقة أو عبر الصفحات الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن الشركة التي تنظم هذه المسابقة هي مجموعة قنوات ام بي سي والتي حرصت على إقامة مجموعة من الفعاليات في مختلف الدول العربية حيث يمكن المشاركة عربية للحصول على فرصة في الفوز ضمن ملايين الفرص التي تتوفر للعديد من المشتركين.

الفائز بجائزة المليون دولار

تضم لجنة التحكيم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات المتنوعة من بينها الفنون والكتابة والموسيقى وغيرها من المواهب المتنوعة حيث يتم الإعلان عن الفائز في حفل يتم عقده نهاية أغسطس القادم تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تعتبر فرصة للفوز بجائزة المليون دولار والاعتراف بشكل كامل بموهبتك أمام العالم بأكمله.

لذلك إذا كنت تمتلك موهبة في ثقافية وفنية تستحق الالتفات لها لا تدع هذه الفرصة وسارع بالتقديم على تحقيق حلمك في أقرب وقت حيث تعتبر المسابقة من أهم أدوات التحفيز لتحقيق الأهداف والأحلام وتمنح الفرصة أمام المواهب للتعبير عن إبداعاتهم بطرق متنوعة.

أيضا تعمل هذه المسابقة على تعزيز الانخراط الاجتماعي والتفاعل من خلال المنافسة الصحية وتساهم في بناء الثقة بالنفس وتعزيز قوة الإرادة عن لدى الشخص لتحقيق أهدافه بإصرار.