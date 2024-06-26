“ألف مبروك النجاح“ رابط نتائج البكالوريا المغرب 2024 bac.men.gov.ma موقع وزارة التربية

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج البكالوريا بالمغرب وهذا منذ أن انتهوا جميع الطلاب من أداء الامتحانات وتعتبر مرحلة البكالوريا من المراحل التعليمية المهمة حيث أنها تنتقل بالطالب إلى مرحلة الجامعة لهذا السبب يعيش الطلاب فترة مليئة بالقلق والتوتر، وبناء على هذا قامت وزارة التربية والتعليم في المغرب بالإعلان عن موعد ظهور النتائج وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة، كما قامت أيضا بتوفير رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن النتائج من خلاله.

نتائج البكالوريا بالمغرب

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المغرب أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا العادية يوم الأربعاء الموافق 26 من يونيو، بينما نتائج البكالوريا الاستدراكية سوف يتم الإعلان يوم الجمعة الموافق 22 من يوليوز، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال خدمة sms المتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالمغرب.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالمغرب

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالمغرب وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم وذلك بمجرد اتباع الخطوات الآتية: