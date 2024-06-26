1000 جنيه وقتي لو سجلت في منحة العمالة الغير منتظمة يوليو 2024 … رابط التسج

منحة العمالة الغير منتظمة يوليو 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة نظراً لسوء الحالة الإقتصادية لعدد كبير من الأسر والمواطنين والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، ويبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وإليكم رابط التسجيل والشروط المطلوبة.

منحة العمالة الغير منتظمة يوليو 2024

تعد منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أهم المساعدات النقدية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تحت إشراف وزارة القوى العاملةأ والتي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة على الموقع الرسمي لها ، وأكدت الوزارة أنها استقبلت ملايين الطلبات إلا أنه تم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية….

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أن يكون المواطن مصري الجنسية.

وأن يكون مقيم في مصر إقامة دائمة .

وألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على 1000 جنيه من خلال أقرب مكتب للبريد المصري أو ماكينات الـ ATM وفروع المحافظ الالكترونية، وإليكم خطوات التسجيل.