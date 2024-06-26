“هُنـــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة aadl.com.dz

يرغب العديد من المواطنين في التقديم على سكنات عدل 3 وهي عبارة عن مجموعة من الوحدات السكنية التي قامت بإطلاقها وزارة السكن والتعمير داخل الجزائر ويتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط والذين ليس لديهم سكن ثابت وهذا من أجل توفير الاستقرار لهم ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

سكنات عدل 3

يمكن الآن لجميع المواطنين التقديم على سكنات عدل 3 والحصول على وحدات سكنية ويتم تسديد قيمة تلك الوحدات على شكل قسط شهري، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتطلب من المواطن الدخول على منصة عدل الإلكترونية. ثانيا اضغط على تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، أو على إنشاء حساب وهذا في حال لم تمتلك حساب. ثالثا سوف تظهر لك استمارة تقديم قم بملؤها من خلال إدخال البيانات المطلوبة. رابعا قم بإرسال جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب والتواصل معك.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

للتقديم والحصول على سكنات عدل 3 يجب التحقق من توافر تلك الشروط لدى المواطن: